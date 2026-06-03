Сергей Павлович высказался о возможности реванша с Александром Волковым

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович высказался о возможности реванша с соотечественником Александром Волковым.

«Побаивается ли Волков реванша? Думаю, что бойцы высокого уровня… Побаиваться, такого нет, все бойцы высокого уровня, высокого класса… По поводу боя, я не знаю, тут только UFC может решить. Если это будет интересно. Как говорится, поживём – увидим», — сказал Павлович в интервью «Матч ТВ».

Напомним, поединок Павловича и Волкова состоялся в июне 2024 года на турнире UFC on ABC 6 и завершился победой последнего единогласным судейским решением.

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