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Гэтжи — о подготовке к бою с Топурией: буду запускать ракеты

Гэтжи — о подготовке к бою с Топурией: буду запускать ракеты
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Нельзя вырубить Волкановски, Холлоуэя и Оливейру одного за другим и не считаться особенным. Все эти парни были скомпрометированы своей позицией. Он очень хорош в том, что ставить вас в плохие позиции. И это, очевидно, то, на чём я сосредоточен прямо сейчас, нужно оставаться в хорошей позиции, реагировать, а не просто отступать. Я намерен провести идеальный бой. И я буду запускать ракеты», — сказал Гэтжи в интервью пресс-службе UFC.

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