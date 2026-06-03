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Павлович объяснил, почему не вышел на бой против Тейшейры с флагом России

Павлович объяснил, почему не вышел на бой против Тейшейры с флагом России
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович объяснил, почему не вышел с национальным флагом на поединок с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

«Взяли в этот раз флаг, герб России и «Россия» написано. До этого брали просто флаг. Есть такой регламент, что только нужно флаг чистый. А мы хотели, скажем так, больше. И не получилось выйти… Много писали ребята, почему без флага, потом мы фото сделали. Нельзя выходить, чтобы на флаге был герб или ещё что-то», — сказал Павлович в интервью «Матч ТВ».

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