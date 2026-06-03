Павлович объяснил, почему не вышел на бой против Тейшейры с флагом России

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович объяснил, почему не вышел с национальным флагом на поединок с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Взяли в этот раз флаг, герб России и «Россия» написано. До этого брали просто флаг. Есть такой регламент, что только нужно флаг чистый. А мы хотели, скажем так, больше. И не получилось выйти… Много писали ребята, почему без флага, потом мы фото сделали. Нельзя выходить, чтобы на флаге был герб или ещё что-то», — сказал Павлович в интервью «Матч ТВ».

Материалы по теме Сергей Павлович высказался о возможности реванша с Александром Волковым

Сергей Павлович показал, как набирает форму перед UFС Макао