Тарасов: принятие боя с Мартинесом выглядит уступкой со стороны Умара Нурмагомедова

Менеджер российских бойцов ММА Виталий Тарасов прокомментировал организацию поединка между Умаром Нурмагомедовым и Давидом Мартинесом, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Политика UFC сейчас выглядит так: или дерёшься ярко, или дерёшься часто. У Умара Нурмагомедова пока не очень много зрелищных финишей, а люди не могут оценить сложность его оппозиции. Поэтому для него было бы правильным решением просто бить всех, кого ему предлагают. Давид Мартинес для многих фанатов будет новым именем, он дебютировал в UFC уже после того, как Умар подрался за пояс, но сейчас это восьмой номер рейтинга, и со стороны Умара выглядит определённой уступкой согласие на бой. Нурмагомедов как бы показывает, что действительно готов драться когда угодно и с кем угодно.

Что интересно, профессиональную карьеру Мартинес начал даже раньше российского бойца, хотя провёл на треть меньше поединков. Думаю, что, если Умар пройдёт своего соперника, он уже к концу года может оказаться среди потенциальных соперников Петра Яна по титульному поединку. Например, этот бой могут сделать в Абу-Даби и свести победителя с Мерабом Двалишвили. Хорошая афиша и для турнира в ОАЭ, и для 2027 года», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.