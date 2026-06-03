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Гэтжи: UFC пытались избавиться от меня, но не смогли этого сделать

Гэтжи: UFC пытались избавиться от меня, но не смогли этого сделать
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о своём карьерном пути в престижнейшей организации мира.

«Очевидно, я хочу представлять страну [на турнире в Белом доме], так и должно быть. Я считаю, что добился этого своими усилиями, своей подготовкой, своей дисциплиной и своей готовностью жертвовать.

Победа или поражение, я буду готов на 100%. Я бывал в этом положении уже много раз. Кажется, я шесть раз дрался за титулы UFC, и это беспрецедентно. И я всё ещё здесь. UFC пытались избавиться от меня, но они не смогли этого сделать», — сказал Гэтжи в интервью пресс-службе UFC.

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