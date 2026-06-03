Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роган: Топурия может стать одним из лучших в истории MMA

Роган: Топурия может стать одним из лучших в истории MMA
Комментарии

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о чемпионе организации в двух весовых категориях грузине Илии Топурии.

«Илия Топурия не просто один из лучших прямо сейчас, он может стать одним из лучших, кто когда-либо делал это. Очень даже возможно, что он останется в истории как один из лучших. Настолько хорош… И ему придётся защитить мировой титул на открытом воздухе, где будет влажно и жарко», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, 15 июня на турнире в Белом доме США Топурия проведёт защиту титула в лёгком весе (до 70 кг) с американцем Джастином Гэтжи.

Материалы по теме
Роган: если Топурия нокаутирует Гэтжи, то у него будет самое впечатляющее резюме в истории

Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android