Роган: Топурия может стать одним из лучших в истории MMA

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о чемпионе организации в двух весовых категориях грузине Илии Топурии.

«Илия Топурия не просто один из лучших прямо сейчас, он может стать одним из лучших, кто когда-либо делал это. Очень даже возможно, что он останется в истории как один из лучших. Настолько хорош… И ему придётся защитить мировой титул на открытом воздухе, где будет влажно и жарко», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, 15 июня на турнире в Белом доме США Топурия проведёт защиту титула в лёгком весе (до 70 кг) с американцем Джастином Гэтжи.

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Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме