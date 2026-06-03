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«Ему дадут прикурить». Хорхе Масвидаль дал прогноз на реванш Макгрегор – Холлоуэй

«Ему дадут прикурить». Хорхе Масвидаль дал прогноз на реванш Макгрегор – Холлоуэй
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал анонс реванша между ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Макгрегор спит в зале? Мне всё равно. Жизнь в гараже не делает вас машиной. Мне всё равно, сколько времени он там проводит. Сколько раз в год выступает Макс? Дважды? И каждый раз, когда он делает это, делает это с элитой. Поставлю на Макса. Он даст прикурить этому парню», — сказал Масвидаль в эфире программы Deep Waters.

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