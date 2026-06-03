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Гасанов: по навыкам и ментальности не уступлю ни одному бойцу в среднем весе UFC

Гасанов: по навыкам и ментальности не уступлю ни одному бойцу в среднем весе UFC
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Экс-чемпион ACA в среднем весе (до 84 кг) россиянин Магомедрасул Гасанов высказался об ожидаемом дебюте в UFC.

«И по навыкам, и по ментальности, и по функциональной части, и по физической части, не уступлю ни одному бойцу в среднем весе. Психологически я очень устойчив, навыки у меня довольно хорошие. Они близки к полноценному универсальному бойцу. Да, у меня есть пробелы, как и у любого бойца, потому что быть специалистом во всех аспектах очень тяжело. И тем не менее стараюсь показывать в своих боях и ударную технику, и грэпплинг, и напор, и тайминг, и борьбу. Поэтому не считаю, что проиграю кому-нибудь в UFC», – приводит слова Гасанова пресс-служба Gorilla Fighting.

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