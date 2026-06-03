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Сергей Павлович отреагировал на дерзкое заявление непобеждённого бойца UFC из США

Сергей Павлович отреагировал на дерзкое заявление непобеждённого бойца UFC из США
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович отреагировал на дерзкое заявление непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Джоша Хокита, который ранее высмеял победу российского бойца над бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 277.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

«Сначала разберись со своей задачей 15 июня. Если справишься — встретимся в августе в Китае», — написал Павлович в своём телеграм-канале.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

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