Сергей Павлович отреагировал на дерзкое заявление непобеждённого бойца UFC из США

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович отреагировал на дерзкое заявление непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Джоша Хокита, который ранее высмеял победу российского бойца над бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 277.

«Сначала разберись со своей задачей 15 июня. Если справишься — встретимся в августе в Китае», — написал Павлович в своём телеграм-канале.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.