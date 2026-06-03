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«Может, с пушкой». Царукян — о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла

«Может, с пушкой». Царукян — о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт потенциального поединка по правилам смешанных единоборств с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

— Что было бы, если бы ты подрался с Томом Аспиналлом? Он бы уничтожил тебя?
— Да, он очень большой. Невозможно [мне было бы победить его]. Может, с пушкой [смогу бы его одолеть], — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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