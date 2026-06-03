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Хабиб отреагировал на анонс боя Умара Нурмагомедова с соперником не из топ-5

Хабиб отреагировал на анонс боя Умара Нурмагомедова с соперником не из топ-5
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс боя своего двоюродного брата, а также экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова с девятым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Дэвидом Мартинесом. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля.

«Мы не выбираем соперников, кого дают — с тем и дерёмся, а дальше посмотрим, куда приведут победы. Мы этот урок проходили уже в команде. Конечно, хотелось бы c топ-5, но все заняты», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

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