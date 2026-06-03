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Царукян огласил условие, при котором согласится участвовать в турнире UFC в Белом доме

Царукян огласил условие, при котором согласится участвовать в турнире UFC в Белом доме
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что будет готов выйти на замену, если кто-то из участников главного события турнира UFC White House — Freedom 250 не сможет принять участие по какой-либо причине.

«Ситуация такова, что я запасной боец. Если что-то случится [с Топурией или Гэтжи], я прилечу в Вашингтон, сделаю вес, выйду на бой и одержу победу. Да, я пройду взвешивание, если моё участие в карде будет официальным», — приводит слова Царукяна портал MMA Mania.

Напомним, в главном событии турнира UFC в Белом доме пройдёт противостояние за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.

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