Сен-Пьер не включил ни одного россиянина в топ-5 величайших бойцов ММА в истории

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер представил собственный топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Я бы назвал Ройса Грейси, поскольку благодаря ему стал заниматься боевыми искусствами. Он был первым, кто меня вдохновил. Также в этот список надо включить Деметриуса Джонсона, потому что, на мой взгляд, если бы все весили одинаково, этот парень был бы лучшим среди всех.

Кроме того, назвал бы Джона Джонса. Если бы мы нам понадобилось кого-нибудь отправить на бои в Колизей, пожалуй, кандидата лучше бы не нашли. Есть ещё парочка тех, кто подходит на эту роль, например, Фёдор Емельяненко или Том Аспиналл, но пиковый Джонс, учитывая его послужной список, лучший из них.

Ещё упомянул бы Андерсона Силву, потому что этот мужик был, как персонаж «Матрицы». И если бы я мог поставить кого-то ещё, назвал бы Конора Макгрегора, поскольку он вывел этот вид спорта на новый уровень с точки зрения популярности. И сам Конор стал больше, чем просто спортсмен», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.