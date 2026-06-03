Кравцов оценил предстоящий бой непобеждённого обладателя титула WBA Asia Эдмонда Худояна

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между финалистом чемпионата мира-2025, а также чемпионом Европы-2024 соотечественником Эдмондом Худояном (1-0) и филиппинцем Джоном Кевином Хименесом (10-4, КО 5). Их бой пройдёт 7 июня в Чите. Для Худояна это будет первая защита пояса WBA Asia в минимальном весе.

«Эдмонду Худояну будет противостоять достаточно неплохой оппонент. Нужно понимать, что в дальнейшей карьере Худояна в соперниках будут преобладать боксёры из Азии и Латинской Америки. Плюс мы не будем забывать, что в этом поединке Худоян будет защищать свой пояс. И успешный исход позволит ему войти в топ-10 рейтинга WBA. Далее мы будем подводить его в топ-5, и у нас в планах, чтобы Худоян к концу 2027 года провёл поединок за звание обязательного претендента. Будем реалистичными в сроках, потому что Эдмонд продолжает выступать по любителям. Он совмещает. Но по своему уровню Эдмонд уже сейчас готов боксировать с сильнейшими боксёрами своего дивизиона. И Хименес ему точно по зубам. Эдмонд хорош на ногах и обладает определённой ударной мощью для этого веса. Помимо победы в бою за пояс WBA Asia, Худоян уже побеждал экс-чемпиона IBF (имеется в виду Даниэль Вальярадес. — Прим. «Чемпионата») во время поединка в рамках IBA.PRO», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.