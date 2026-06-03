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Двалишвили возглавит первый турнир RAF в Грузии, Садулаев в дебюте столкнётся со Снайдером

Двалишвили возглавит первый турнир RAF в Грузии, Садулаев в дебюте столкнётся со Снайдером
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили проведёт схватку по правилам вольной борьбы с экс-обладателем титулов UFC в категории до 57 кг и до 61 кг американцем Генри Сехудо на турнире RAF (Real American Freestyle), который впервые в истории пройдёт в Тбилиси, Грузия. Их противостояние станет главным событием вечера. Ивент состоится 11 июля.

В соглавном событии вечера двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев проведёт схватку с победителем ОИ-2016 в категории до 97 кг американцем Кайлом Снайдером. Для борцов это будет уже пятая личная встреча на ковре.

Фото: Пресс-служба RAF

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