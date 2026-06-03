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Трамп не исключил, что октагон UFC останется навсегда на территории Белого дома

Трамп не исключил, что октагон UFC останется навсегда на территории Белого дома
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что октагон UFC, установленный для проведения турнира UFC White House — Freedom 250, останется на территории официальной резиденции главы государства навсегда.

«Многие не знают, что Эйфелева башня в Париже была построена в 1889 году. Её должны были снести сразу после Всемирной выставки. Но потом сказали: «Знаете, она нам вроде как нравится. Давайте оставим её ещё на какое-то время». А потом сказали: «Давайте оставим её ещё на какое-то время». В общем, её так и не снесли. Знаете, мы строим перед Белым домом кое-что, что очень понравится многим людям. 15 июня там пройдёт большой турнир UFC. Смотрю на это и думаю, что, может быть, никогда, никогда не будем это убирать», — приводит слова Трампа портал MMA Fighting.

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