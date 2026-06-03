Усик не смог вернуть лидерство в рейтинге P4P от ESPN, Бивол снова в топ-10

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

В новой редакции рейтинга непобеждённый украинец Александр Усик остался на второй строчке рейтинга, несмотря на победу над бывшим чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном. При этом бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол вернулся в топ-10 благодаря победе над немцем Михаэлем Айфертом, в результате чего Сауль Альварес потерял место в рейтинге.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 3 июня.

1. Наоя Иноуэ (33-0).

2. Александр Усик (25-0).

3. Джесси Родригес (23-0).

4. Дэвид Бенавидес (32-0).

5. Шакур Стивенсон (25-0).

6. Дмитрий Бивол (25-1)

7. Девин Хейни (33-0).

8. Дзюнто Накатани (32-1).

9. Джарон Эннис (35-0).

10. Джей Опетайя (30-0).