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Арман Царукян проведёт очередную схватку в RAF на дебютном турнире в Грузии

Арман Царукян проведёт очередную схватку в RAF на дебютном турнире в Грузии
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян проведёт очередную схватку по правилам вольной борьбы с представителем Казахстана Куатом Хамитовым на турнире RAF (Real American Freestyle), который впервые пройдёт в Тбилиси, Грузия. Их противостояние пройдёт в лимите средней весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба RAF

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Куату Хамитову 38 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в мае 2011 года. В рекорде Куата 28 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, восемь поражений, а два боя были признаны ничьей.

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