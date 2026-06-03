Усман Нурмагомедов подтвердил, что по контракту у него остался один бой в PFL

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился деталями своего соглашения с организацией.

«Я провёл уже 12 поединков в Bellator и PFL, очень благодарен за возможность выступать в этих организациях. Мне всё нравится. У нас очень хорошие отношения с командой PFL. Не знаю, что будет дальше. Если говорить о сегодняшнем дне, ничего не подписывал. У меня остался один бой — это поединок с Арчи Колганом. А потом посмотрим.

У меня нет проблем с тем, чтобы остаться в PFL. Мне нравится PFL, так что посмотрим. Посмотрим, смогу ли я показать свой максимум. Думаю, буду интересен многим. В первую очередь это будет PFL. Не могу ничего сказать сейчас, потому что это работа менеджера. Думаю, Абдель-Азиз во всём разберётся. Выйду на бой и сделаю всё, что от меня зависит, если кто-то предложит мне хорошие деньги, мы останемся тут», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.