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Усман Нурмагомедов: людям не нравится лёгкий вес UFC. Но если я приду, то всё исправлю

Усман Нурмагомедов: людям не нравится лёгкий вес UFC. Но если я приду, то всё исправлю
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Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов выразил уверенность, что в случае перехода в UFC у него получится вернуть интерес фанатов к весовой категории до 70 кг.

«Даже не знаю, когда пройдёт бой Топурии и Гэтжи. Честно! Когда дрались Хабиб и Конор — об этом говорили дети, матери, бабушки. Вне зависимости от культур. Это большой турнир в Белом доме, но сейчас никто не обсуждает кард с Топурией в главном событии. Почему? Может, этот коротышка не так уж и популярен, как хочет быть. Не знаю, почему людям не нравится лёгкий вес в UFC, но если я приду туда, то всё исправлю», — сказал Нурмагомедов в интервью MMAJunkie.

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