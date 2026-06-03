Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов: Гэтжи может победить Топурию, для этого не нужны особенные навыки

Усман Нурмагомедов: Гэтжи может победить Топурию, для этого не нужны особенные навыки
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился мнением насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Думаю, Джастин может победить. Для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками. Тебе просто нужно уметь бороться и бить его по ногам, а также двигаться. Топурия любит заряжать мощные удары руками в стойке, но после пары раундов он устанет и перестанет бить так же сильно. Я видел его дебют, тот парень боролся с ним и изматывал его. Он не смог его финишировать», — сказал Нурмагомедов в интервью MMAJunkie.

Материалы по теме
«Последний танец» Усмана в PFL. Потом младшего Нурмагомедова ждут в UFC?
«Последний танец» Усмана в PFL. Потом младшего Нурмагомедова ждут в UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android