Усман Нурмагомедов: Гэтжи может победить Топурию, для этого не нужны особенные навыки

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился мнением насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

«Думаю, Джастин может победить. Для боя с Топурией не нужно обладать выдающимися навыками. Тебе просто нужно уметь бороться и бить его по ногам, а также двигаться. Топурия любит заряжать мощные удары руками в стойке, но после пары раундов он устанет и перестанет бить так же сильно. Я видел его дебют, тот парень боролся с ним и изматывал его. Он не смог его финишировать», — сказал Нурмагомедов в интервью MMAJunkie.