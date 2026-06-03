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«Нахрен Китай вместе с тобой!» Непобеждённый боец UFC из США жёстко ответил Павловичу

«Нахрен Китай вместе с тобой!» Непобеждённый боец UFC из США жёстко ответил Павловичу
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Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко ответил на заявление экс-претендента на титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг россиянина Сергея Павловича, который предложил ему провести бой в августе на турнире UFC в Китае.

«Нахрен Китай вместе с тобой! США, ублюдок!» — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

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