«Нахрен Китай вместе с тобой!» Непобеждённый боец UFC из США жёстко ответил Павловичу

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко ответил на заявление экс-претендента на титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг россиянина Сергея Павловича, который предложил ему провести бой в августе на турнире UFC в Китае.

«Нахрен Китай вместе с тобой! США, ублюдок!» — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.