Жорж Сен-Пьер раскрыл, почему его бой с Андерсоном Силвой так и не состоялся

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер раскрыл, почему его бой с легендарным бразильцем Андерсоном Силвой так и не состоялся, когда они оба владели титулами.

«В то время, когда мы с Андерсоном были на пике… Я могу говорить только со своей стороны [об этой ситуации]. Не знаю, что происходило тогда в команде Андерсона Силвы. Дана и Лоренцо спросили меня об этом бое лишь один раз… И я подумал: «Хорошо, вы хотите, чтобы я отошёл от своего пути и перешёл в более тяжёлую весовую категорию. В таком случае мне нужна компенсация. У меня много проблем в моей весовой категории, поэтому, если буду драться с кем-то крупнее, мне нужно изменить свои тренировки, возможно, попытаться стать крупнее».

Итак, моя просьба заключалась в том, чтобы мне заплатили больше. Это во-первых. Во-вторых, хотел провести этот бой в промежуточном весе. И в-третьих, хотел, чтобы был проведён тест на допинг. После того, как я озвучил свои пожелания, мне так и не перезвонили», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Mania.