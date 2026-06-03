Алекс Перейра сообщил, что бой с Ганом должен был пройти в начале 2026 года

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что изначально его бой с экс-временным чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом должен был пройти в начале 2026 года. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

«Что ж, думаю, сейчас самое подходящее время [для перехода в тяжёлый вес]. В какой-то момент мы могли перейти в тяжёлый вес, но не помню, когда именно. Тогда это выглядело бы нелепо. Теперь же всё происходит само собой, в идеальном матче. Наш поединок с Сирилем должен был состояться раньше, на первом турнире в этом году, но по ряду причин этого не произошло, теперь наше противостояние станет важным событием», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.