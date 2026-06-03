Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра сообщил, что бой с Ганом должен был пройти в начале 2026 года

Алекс Перейра сообщил, что бой с Ганом должен был пройти в начале 2026 года
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что изначально его бой с экс-временным чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом должен был пройти в начале 2026 года. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Что ж, думаю, сейчас самое подходящее время [для перехода в тяжёлый вес]. В какой-то момент мы могли перейти в тяжёлый вес, но не помню, когда именно. Тогда это выглядело бы нелепо. Теперь же всё происходит само собой, в идеальном матче. Наш поединок с Сирилем должен был состояться раньше, на первом турнире в этом году, но по ряду причин этого не произошло, теперь наше противостояние станет важным событием», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер фильма «Натиск», где дебютную роль сыграл Алекс Перейра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android