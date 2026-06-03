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Алекс Перейра ответил, сколько будет весить в бою с Сирилем Ганом

Алекс Перейра ответил, сколько будет весить в бою с Сирилем Ганом
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра ответил, сколько будет весить в бою с экс-временным чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Около 109,7 кг я буду весить в день боя. Не слишком много, хотя раньше мой вес был больше. Я доходил в этом тренировочном лагере до 117 кг, а потом постепенно начал сбрасывать вес. Теперь не беспокоюсь о весогонке. Когда выступал в среднем весе, всё было гораздо сложнее. Примерно за месяц до боя мне приходилось сильно сокращать количество потребляемой пищи, даже чувствовал себя немного слабее. Сгонки были довольно агрессивным. Теперь не беспокоюсь об этом, для меня это очень важно», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

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