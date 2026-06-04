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Джошуа: мне поставили задачу — избавить бокс от Джейка Пола. И работу я сделал на совесть

Джошуа: мне поставили задачу — избавить бокс от Джейка Пола. И работу я сделал на совесть
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что намеренно довёл бой с 29-летним популярным американским боксёром и блогером Джейком Полом до шестого раунда. Их поединок прошёл 20 декабря на турнире MVP и завершился победой Эй Джея нокаутом.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Понимал, если просто обрушу на него град ударов, а бой будет остановлен рефери через 30 секунд или спустя два-три раунда, как мне кажется, это не принесло бы должного удовлетворения. Мне дали строгое указание и поставили задачу — избавиться от Джейка Пола и убрать его из нашего любимого вида спорта — бокса. Неважно, сколько раундов мне на это потребовалось — один или шесть, считаю, что работа была сделана на совесть», — приводит слова Джошуа портал Bloody Elbow.

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