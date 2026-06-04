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Усман Нурмагомедов заявил, что не верит в возвращение Макгрегора в UFC

Усман Нурмагомедов заявил, что не верит в возвращение Макгрегора в UFC
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Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поделился мнением насчёт предстоящего боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Во-первых, не верю, что Конор вернётся. Если Макгрегор и вернётся, не верю, что ему удастся победить Холлоуэя, потому что пять лет он был вне спорта. И это слишком много, очень долго. Если Конор победит Макса Холлоуэя, это будет хорошо для ММА. Он начнёт говорить, и больше фанатов вернутся», — приводит слова Нурмагомедова портал Sherdog.

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