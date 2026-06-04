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Менеджер Бивола оценил возможность проведения трилогии с Бетербиевым в России

Менеджер Бивола оценил возможность проведения трилогии с Бетербиевым в России
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Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о возможности проведения трилогии с Артуром Бетербиевым в России.

«Я вижу, что RCC очень заинтересованы. Сейчас компания отмечает свое десятилетие, и можно сказать, что весь этот срок мы знакомы, и не раз наши боксёры выступали здесь, проводили совместные мероприятия. Я вижу, что сейчас у Игоря Алексеевича [основателя Русской медной компании] такая искринка загорелась, видно, что он и к Диме с большим уважением относится и проникся к потенциальному поединку против Бетербиева. Я думаю, что всё возможно.

Я говорил, что нужен предметный разговор, он должен быть таким, чтобы все стороны были учтены, чтобы все условия обсуждались. Пока мы конкретно об этих моментах и деталях не разговаривали ни с кем. Я думаю, что в ближайшем будущем эти переговоры начнутся. Самое главное, что весь мир увидел бой Димы против Айферта, и это показывает, что будущие бои могут повторяться в таких же масштабах, и весь мир будет смотреть», — приводит слова Корнилова пресс-служба RCC.

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