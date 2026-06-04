Мухаммад Мокаев подписал контракт с ACBJJ

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев подписал контракт с профессиональной лигой по джиу-джитсу ACBJJ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Мухаммаду Мокаеву 25 лет. Британец дагестанского происхождения дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2022-го по 2024-й выступал в UFC, где одержал семь побед. С 2024 года дерётся в Brave CF. Всего на его счету в смешанных единоборствах 16 побед и ни одного поражения.

Ранее Мокаев объяснил срыв поединка с бывшим чемпионом ONE FC бразильцем Адриано Мораесом на турнире MVP.

Материалы по теме Мокаев объяснил срыв боя с Мораесом задержкой рабочей визы в США

Тренировка Мокаева перед боем в промоушене Джейка Пола