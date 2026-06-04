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Шон Стрикленд заявил, что ему запретили посещать турнир UFC в Белом доме

Шон Стрикленд заявил, что ему запретили посещать турнир UFC в Белом доме
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил, что ему запрещено появляться на турнире организации в Белом доме, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«По правде говоря, меня отстранили… Хотя когда вы высмеиваете лидеров Америки, они склонны становиться мелочными. Под лидерами я подразумеваю Израиль.

Я — единственный американский чемпион-мужчина, и мне запрещено появляться в Белом доме, потому что я сказал, что Трампом владеют. И это не общественное мнение, это факт», — написал Стрикленд в социальных сетях.

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