Рико Верхувен вошёл в рейтинги WBC и WBA после боя с Усиком

Нидерландец Рико Верхувен вошёл в мировые рейтинги Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) после поединка с украинцем Александром Усиком.

Верхувен расположился на восьмой строчке в рейтинге WBC и на 15-м месте в рейтинге WBA.

Напомним, поединок Усика и Верхувена состоялся 23 мая в Гизе (Египет) и завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. Отметим, что для 37-летнего Верхувена, многократного чемпиона мира по кикбоксингу, выступление стало вторым в профессиональном боксе.

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