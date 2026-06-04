Топурия: Гэтжи называет меня высокомерным, но вы знаете, чем это заканчивается

Обладатель чемпионского титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузинский боец Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме США.

«Он говорит то же, что и все мои соперники. Что он собирается научить меня скромности, что он поставит меня на место, что я ужасно высокомерный. Что ж, вы знаете, чем это заканчивается», — сказал Топурия в интервью изданию AS.

Ранее в интервью Топурия рассказал, как относится к Гэтжи.

Тренировка чемпиона UFC Илии Топурии перед поединком с Джастином Гэтжи на турнире в Белом доме