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Топурия: Гэтжи называет меня высокомерным, но вы знаете, чем это заканчивается

Топурия: Гэтжи называет меня высокомерным, но вы знаете, чем это заканчивается
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Обладатель чемпионского титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузинский боец Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме США.

«Он говорит то же, что и все мои соперники. Что он собирается научить меня скромности, что он поставит меня на место, что я ужасно высокомерный. Что ж, вы знаете, чем это заканчивается», — сказал Топурия в интервью изданию AS.

Ранее в интервью Топурия рассказал, как относится к Гэтжи.

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