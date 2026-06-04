«Израиль нельзя критиковать». Митчелл — о недопуске Стрикленда на турнир UFC в Белом доме

Американский боец UFC Брайс Митчелл прокомментировал заявление чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) соотечественника Шона Стрикленда.

Напомним, ранее Стрикленд сообщил, что его не допустили к посещению турнира UFC в Белом доме, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США), обвинив в этом Израиль.

«Я вообще не удивлён. Мы должны иметь возможность критиковать нашу страну, не говоря уже о другом государстве. Но это [Израиль] единственная страна, которую нельзя критиковать. Что-то должно измениться, потому что злые империи не вечны», — сказал Митчелл на пресс-конференции.

Материалы по теме Арман Царукян объяснил, почему Имавов не станет следующим соперником Стрикленда

Стрикленд — главный трэштокер UFC