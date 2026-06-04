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«Израиль нельзя критиковать». Митчелл — о недопуске Стрикленда на турнир UFC в Белом доме

«Израиль нельзя критиковать». Митчелл — о недопуске Стрикленда на турнир UFC в Белом доме
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Американский боец UFC Брайс Митчелл прокомментировал заявление чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) соотечественника Шона Стрикленда.

Напомним, ранее Стрикленд сообщил, что его не допустили к посещению турнира UFC в Белом доме, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США), обвинив в этом Израиль.

«Я вообще не удивлён. Мы должны иметь возможность критиковать нашу страну, не говоря уже о другом государстве. Но это [Израиль] единственная страна, которую нельзя критиковать. Что-то должно измениться, потому что злые империи не вечны», — сказал Митчелл на пресс-конференции.

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