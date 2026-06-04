Мокаев: готов уйти из MMA, если не побью чемпиона UFC

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) американцем Джошуа Ваном.

«Сейчас в UFC чемпион, его зовут Джошуа Ван. Учитывая мою уверенность и то, как я люблю свою карьеру, я готов уйти, если не побью этого парня. Вот насколько я уверен в том, что могу быть чемпионом», — сказал Мокаев в интервью журналисту Альваро Колменейро.

Мухаммаду Мокаеву 25 лет. Британец дагестанского происхождения дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2022-го по 2024-й выступал в UFC, где одержал семь побед. С 2024 года дерётся в Brave CF.