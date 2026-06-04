Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Смени флаг на израильский». Стрикленд осудил Гэтжи за участие на турнире UFC в Белом доме

«Смени флаг на израильский». Стрикленд осудил Гэтжи за участие на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд раскритиковал соотечественника Джастина Гэтжи за участие на турнире в Белом доме, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме США.

«Ты настоящий гой. Смени флаг на израильский. Если бесхребетный слабак для тебя это хороший американец, ты можешь им быть. Наслаждайся своим гойским дерьмом. Просто сделай мне одолжение и смени флаг», — написал Стрикленд в социальных сетях.

Напомним, 15 июня на турнире UFC в Белом доме Гэтжи сразится за титул в лёгком весе (до 70 кг) с грузином Илией Топурией.

Материалы по теме
Шон Стрикленд заявил, что ему запретили посещать турнир UFC в Белом доме

Шон Стрикленд — главный трэштокер промоушена UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android