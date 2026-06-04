«Смени флаг на израильский». Стрикленд осудил Гэтжи за участие на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд раскритиковал соотечественника Джастина Гэтжи за участие на турнире в Белом доме, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме США.

«Ты настоящий гой. Смени флаг на израильский. Если бесхребетный слабак для тебя это хороший американец, ты можешь им быть. Наслаждайся своим гойским дерьмом. Просто сделай мне одолжение и смени флаг», — написал Стрикленд в социальных сетях.

Напомним, 15 июня на турнире UFC в Белом доме Гэтжи сразится за титул в лёгком весе (до 70 кг) с грузином Илией Топурией.

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