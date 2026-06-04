Перейра: спарринг-партнёры Гана не повторят того, что делаю я

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с французом Сирилем Ганом, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме (США).

«Для парня его размеров он довольно ловкий. Он много двигается. Я видел его тренировки, но его соперники, спарринг-партнёры не смогут полностью повторить то, что делаю я. Я считаю себя очень умным спортсменом, и я докажу это 15 июня», — приводит слова Перейры пресс-служба UFC.

Ранее Перейра ответил, сколько будет весить в бою с Сирилем Ганом.

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