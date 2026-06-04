Белал Мухаммад — о предстоящем бое с Бонфимом: он выбрал не того парня

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке с бразильцем Габриэлем Бонфимом, который состоится 7 июня на турнире UFC Fight Night 278 в Лас-Вегасе (США).

«Молодой, голодный парень, и он хочет занять моё место. Но он выбрал не того парня. Вечер субботы станет моим моментом. Неважно, откуда он и чего пытается достичь. Со мной ничего не получится.

Я дрался со многими похожими парнями. У него уязвимый стиль. У меня же неудобный стиль, особенный, а я – особенный боец. В субботу он будет сломлен», — сказал Мухаммад на пресс-конференции.

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