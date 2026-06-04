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Стрикленд: в UFC сказали, что я недостаточно израильтянин для турнира в Белом доме

Стрикленд: в UFC сказали, что я недостаточно израильтянин для турнира в Белом доме
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд иронично прокомментировал заявление о запрете на посещение турнира в Белом доме, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Мне позвонили, руководство позвонило мне. Они сказали, что я недостаточно израильтянин, чтобы быть на израильском UFC 250. Я уже купил билет на самолёт. Я собираюсь взять пояс, возьму с собой чертовски большой мегафон и подойду к воротам. Мы устроим мирную акцию протеста», — сказал Стрикленд в социальных сетях.

Ранее Стрикленд раскритиковал Джастина Гэтжи за участие на турнире в Белом доме.

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