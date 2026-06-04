Иван Штырков и Гаджи Автомат проведут кикбоксёрский бой на RCC 25

Кикбоксёрский поединок между россиянами Иваном Штырковым и Гаджи «Автоматом» Наврузовым станет соглавным событием турнира RCC 25, который состоится 4 июля в Екатеринбурге.

Ивану Штыркову 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, всего на его счету 25 побед и три поражения. Ранее по правилам кикбоксинга встречался с Владимиром Минеевым, Вагабом Вагабовым и Арменом Петросяном.

Гаджи Наврузову 37 лет. Россиянин, победитель и призёр международных соревнований по кикбоксингу и тайскому боксу, с 2020 года выступает в боях на голых кулаках.

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