Хабиб прокомментировал анонс боя Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс поединка за титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом, который состоится 31 июля в Нью-Йорке (США).

«Стилистически это будет очень, очень интересный матч», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Арчи Колгану 30 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2021-го по 2024-й выступал в Bellator, с 2025-го дерётся в PFL. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме PFL объявил о чемпионском бое Усмана Нурмагомедова с Арчи Колганом

Хабиб Нурмагомедов показал тренировку борцов в зале отца