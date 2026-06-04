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Ган — о бое с Перейрой: я уже дрался с парнями с тяжёлым ударом

Ган — о бое с Перейрой: я уже дрался с парнями с тяжёлым ударом
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Двукратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме (США).

«Все знают, на что он способен. Я — ударник и знаю, что у него большая нокаутирующая мощь. Я уже дрался с такими парнями, как он. Не с точки зрения стиля с нокаутёрами. Он большой чемпион, но я уже проводил такие бои.

Я уже дрался с парнями с тяжёлым ударом, дрался с ударниками высокого уровня, к примеру, с Волковым. Это хороший бой, и я смогу справиться», — сказал Ган в интервью пресс-службе UFC.

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