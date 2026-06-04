«Я поздно начал заниматься MMA». Сириль Ган объяснил свой стиль в боях

Двукратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган высказался о своём стиле ведения боёв.

«Все уже знают, что мне нравится удерживать дистанцию, нравится много двигаться, нравится бить и уходить. Это мой стиль.

Я тренировал себя, чтобы хорошо двигаться. Такой была моя стратегия, когда я начал заниматься MMA. Я начал очень поздно, мне было уже 24 года. И чтобы защититься от людей, которым нравится бороться, я начал очень много двигаться. Это способ защититься от тейкдауна», — сказал Ган в интервью пресс-службе UFC.

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