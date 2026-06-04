Усман Нурмагомедов высказался о возможном бое Ислама Махачева и Иана Гарри

Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов высказался о возможном поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри.

«Иан Гарри? Это элитный боец. У него есть шанс против Ислама, в ММА у всех есть шанс. Но Ислам будет готов ко всему — ударам ногами и руками, борьбе… У Гарри есть кое-какие проблемы с борьбой, а Ислам очень хорошо умеет переводить соперников в партер. Это будет хороший бой», — сказал россиянин в интервью журналисту Майку Бону.

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