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«Не представляю, как он делает полусредний вес». Экс-чемпион UFC — о Майкле Моралесе

«Не представляю, как он делает полусредний вес». Экс-чемпион UFC — о Майкле Моралесе
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о третьем номере рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) Майкле Моралесе.

«Парень – монстр. Он огромный для полусреднего веса. Даже не представляю, как он укладывается в вес. Он как Алекс Перейра в среднем весе. Я пересёкся с ним в туалете на турнире UFC и подумал: «Чёрт подери. Как же ты укладываешься в 77 кг?» Он большой, у него монструозная сила. Но вопрос к нему такой же, как и к Пратесу. Получится ли у него остановить проходы Махачева?» — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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