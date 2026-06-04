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Пратес сообщил, что будет готовиться страховать бой Махачев — Гарри на UFC 330

Пратес сообщил, что будет готовиться страховать бой Махачев — Гарри на UFC 330
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес сообщил, что в данный момент планирует начать тренировочный лагерь для того, чтобы быть готовым страховать возможный бой между 34-летним чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе Ианом Гарри, который, как предполагается, должен пройти 15 августа на турнире UFC 330.

«Я собираюсь начать тренировочный лагерь к UFC 330, потому что, если что-то случится с Махачевым или Гарри, мне позвонят и я буду готов [выйти на замену]», — сказал Пратес в интервью на YouTube-канале UFC op Eurosport.

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