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«Всегда мечтал об этом». Аспиналл заявил о желании подраться с Нганну

«Всегда мечтал об этом». Аспиналл заявил о желании подраться с Нганну
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что хотел бы провести поединок с экс-чемпионом UFC в категории до 120 кг камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Я бы с удовольствием подрался с ним, всегда мечтал об этом поединке. Однако Нганну покинул UFC, а я сейчас здесь, так что пока мы в тупиковой ситуации», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах англичанин имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Аспиналл дебютировал на профессиональном уровне в ММА в декабре 2014 года.

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