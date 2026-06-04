Даррен Тилл объяснил, в каком случае решит вернуться в UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл рассказал, в каком случае решит возобновить карьеру в ММА.

«Я бы с удовольствием вернулся в смешанные единоборства, потому что люблю ММА. Но врачи осмотрели мои колени и сказали, что не понимают, как я вообще хожу, не говоря уже о том, чтобы продолжать драться. Мои колени в ужасном состоянии. Так что, если бы я решил вернуться, мне пришлось бы делать операцию на коленях, а это отложило бы моё возвращение на восемь-девять месяцев. А к тому времени, когда я вернусь, мы ещё даже не начнём сборы. Мне бы понадобился год, чтобы просто заниматься борьбой и вернуться к истокам. Дверь не закрыта наглухо, но для моего возвращения потребуется много денег. Особенно с учётом того, что в UFC мне платили совсем немного. Если бы я вернулся в UFC, то получал бы $ 50 тыс. за бой, в то время как в Misfits и BKFC я зарабатываю гораздо больше. Понимаете, о чём я? Да, честно говоря, ради этого мне пришлось бы потратить время», — приводит слова Тилла портал Yahoo Sports.