Анонсированы следующие поединки Ризвана Куниева, Вальтера Уокера и Марка Вологдина в UFC

Восьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Ризван Куниев (12-3) проведёт следующий поединок против 10-го номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Тайрелла Форчуна (18-3) на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, который состоится 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, на этом же турнире пройдёт противостояние между 13-м номером рейтинга UFC в тяжёлом весе бразильцем Вальтером Уокером (15-1) и американцем Томасом Петерсеном (11-4).

Фото: Пресс-служба UFC

А россиянин Марк Вологдин (12-4-2), выступающий в легчайшем весе, следующий бой проведёт 1 августа на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде (Сербия). Его соперником станет представитель ДР Конго Джозиас Мусаса (8-2).