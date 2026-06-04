«У меня была мысль. Это должно быть сделано». Джошуа не исключил перехода в ММА

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что не исключает перехода в ММА в будущем.

«Поверьте мне, у меня была мысль: «Почему бы не перейти на другую территорию?» Ведь сами бойцы ММА и кикбоксёры переходят в бокс. Очевидно, что это большой бизнес — бокс в супертяжёлом весе. И мы говорим о лучших в той или иной области, будь то ММА или кикбоксинг. Это не любители, а опытные бойцы. Было бы классно, если бы кто-нибудь из боксёров решил перейти в ММА. Тогда мы бы посмотрели, как дела у нас на той стороне.

Так что, даже если, скажем, Энтони Джошуа перейдёт в ММА, это не будет иметь такого большого значения, как его переход в бокс. Бокс — это просто вершина единоборств. Но я на 100% хотел бы, чтобы у меня был именитый соперник [в случае перехода в ММА]. Это возможно, и я считаю, что это должно быть сделано. Я думаю, это будет следующее, что мы хотели бы увидеть», — приводит слова Джошуа портал MMA Fighting.