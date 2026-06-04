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Деметриус Джонсон дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Деметриус Джонсон дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гэтжи
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Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон дал прогноз на поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Если бы мне пришлось выбирать, то поставил бы на победу Илии Топурии нокаутом, потому что этот парень умеет это делать. Топурия постарается вывести Джастина из равновесия, чтобы нокаутировать», — приводит слова Джонсона портал talkSPORT.

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