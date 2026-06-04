Деметриус Джонсон дал категоричный прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон дал прогноз на поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Если бы мне пришлось выбирать, то поставил бы на победу Илии Топурии нокаутом, потому что этот парень умеет это делать. Топурия постарается вывести Джастина из равновесия, чтобы нокаутировать», — приводит слова Джонсона портал talkSPORT.